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鉅亨速報

盤中速報 - 萊特幣大跌8.11%，報94.82美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 19:50


萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.11%，最新價格94.82美元，總成交量達0.53億美元，總市值71.89億美元，目前市值排名第 17 名。

近 1 日最高價：104.47美元，近 1 日最低價：94.04美元，流通供給量：75,278,900。

Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.27%
  • 近 1 月：-17.84%
  • 近 3 月：+57.87%
  • 近 6 月：+46.52%
  • 今年以來：-2.79%

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