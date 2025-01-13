一年學費逾330萬！常春藤大學仍面臨財務困境 美媒直指兩大原因害ㄟ

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-13 14:50

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提到美國的常春藤聯盟名校，「富裕」一定是關鍵詞之一，全美大學和大學商業主管協會 (NACUBO) 最新統計顯示，去年美國前 20 有錢大學，常春藤聯盟大學幾乎都榜上有名，但即便學費驚人，但這些學校的財務卻面臨到越來越大的挑戰。

2024 財年結束時，哈佛大學總營收年增 6% 至 65 億美元，主要依賴於校友 or 富豪捐助，加上學校成立的捐助基金收入和學費以及科研收入等三大來源，但像是哈佛這樣資金雄厚、校友富有的菁英大學也開始面臨資金問題。

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從哈佛畢業的億萬富翁前 35 名總資產加起來，可達到近 3090 億美元，約當香港或愛爾蘭的 GDP。

但哈佛 2024 財年盈餘僅 4500 萬美元，較 2023 財年 1.86 億美元大降，《華爾街日報》則直指兩大原因造成美國菁英大學的財務困境。

首先，大部分私立學校都會成立「捐贈基金」，用於管理收到的捐贈款項並進行投資，但近來這些投資決策與回報受到質疑。

資深投顧 Richard Ennis 上月撰文指出，高昂的成本和「過時的優越感」阻礙了常春藤聯盟捐贈基金的回報。若將這些資金投資於經典的股票和債券組合，自 2008 年金融危機以來，捐贈基金的價值可能會增加 20%，而在常春藤學校中，哈佛是捐贈基金管理的「吊車尾」選手。

哈佛大學捐贈基金規模仍是美國大學中第一名，總額達 532 億美元，但過去 20 年，哈佛捐贈基金年化回報率為 8.8%，在八所常春藤盟校中排名第七。

根據 NACUBO 數據，捐贈佔去年總收入 45% 的哈佛大學盈餘大縮水，主要因為薪資成本的提高、資訊技術服務支出的增加及校園維護。相關人事費用占哈佛大學 2024 財年總運營成本的一半以上。此外，哈佛捐贈基金的年化報酬率落後於管理著 50 多億美元資金的 60% 的大學基金，10 年報酬率則落後 80%。

曾任哈佛校長的美國前財長 Larry Summers 估計，若哈佛過去幾年能跟上其他常春藤名校的步伐，它將擁有 200 億美元以上的資金。他表示，只要 10 億美元就可資助 100 個教授或永久支付 100 名學生的學費。

川普政府的兩項政策則是第二大原因。一是 2017 年頒布的《減稅與就業法案》要求在學生人數超過 500 人的學校，每名學生的捐贈金額超過 50 萬美元的學校將徵收 1.4% 收入稅。

對於依靠捐贈金額的私立學校來說，收入稅無疑是一項巨大的挑戰，而代價最大的則是川普對於國際學生的限制，不論是在言論層面還是在簽證層面。