盤中速報 - Ethena大跌8.17%，報0.83美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 12:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.17%，最新價格0.83美元，總成交量達1.06億美元，總市值24.25億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.92美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-25.20%
- 近 1 月：-12.08%
- 近 3 月：+145.57%
- 近 6 月：+119.17%
- 今年以來：-8.59%
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