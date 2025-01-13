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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.84%，報1.2205元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:00


截至台北時間13日06:00，近月英鎊下跌0.0104點跌幅達0.84%，暫報1.2205點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.24%
  • 近 1 週：-1.30%
  • 近 3 月：-6.45%
  • 近 6 月：-5.49%
  • 今年以來：-2.49%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日下跌0.04%
  • 美元/挪威克朗相關性0.25，本日下跌0.28%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.20，本日下跌0.01%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.31，本日下跌0.27%
  • 美元/台幣相關性-0.30，本日下跌0.07%
  • 澳元/日元相關性-0.27，本日下跌0.26%

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近月英鎊1.2205-0.84%
人民幣/美元0.1363750.00%
馬來西亞令吉/美元0.22124-0.45%
美元/台幣32.9640.07%
澳元/美元0.6150.08%
日元/美元0.0063320.00%

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