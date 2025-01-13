外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.84%，報1.2205元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:00
截至台北時間13日06:00，近月英鎊下跌0.0104點跌幅達0.84%，暫報1.2205點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.24%
- 近 1 週：-1.30%
- 近 3 月：-6.45%
- 近 6 月：-5.49%
- 今年以來：-2.49%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日下跌0.04%
- 美元/挪威克朗相關性0.25，本日下跌0.28%
- 美元/離岸人民幣相關性0.20，本日下跌0.01%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
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