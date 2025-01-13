盤中速報 - Stargate Finance大漲11.68%，報0.48美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 02:05
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過11.68%，最新價格0.48美元，總成交量達0.24億美元，總市值0.98億美元，目前市值排名第 161 名。
近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.42美元，流通供給量：204,338,417。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.21%
- 近 1 月：+13.89%
- 近 3 月：+41.79%
- 近 6 月：+17.49%
- 今年以來：+15.57%
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