search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 瑞波幣大漲8.72%，報2.5441美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-12 16:05


瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過8.72%，最新價格2.5441美元，總成交量達9.57億美元，總市值1,452.03億美元，目前市值排名第 7 名。

近 1 日最高價：2.6036美元，近 1 日最低價：2.3323美元，流通供給量：57,117,231,849。

XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.79%
  • 近 1 月：+9.58%
  • 近 3 月：+375.13%
  • 近 6 月：+440.02%
  • 今年以來：+9.84%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅瑞波幣

相關行情

台股首頁我要存股
瑞波幣2.52494.63%
比特幣95185.650.79%

延伸閱讀


Empty