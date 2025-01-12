盤中速報 - 艾達幣大漲9.03%，報1.0092美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-12 06:05
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過9.03%，最新價格1.0092美元，總成交量達1.18億美元，總市值356.39億美元，目前市值排名第 6 名。
近 1 日最高價：1.0167美元，近 1 日最低價：0.9134美元，流通供給量：35,102,215,550。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.18%
- 近 1 月：-14.46%
- 近 3 月：+164.32%
- 近 6 月：+134.81%
- 今年以來：+0.80%
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