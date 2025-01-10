營收速報 - 中纖(1718)12月營收42.37億元年增率高達43.92％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:15
今年1-12月累計營收為454.24億元，累計年增率15.92%。
最新價為7.1元，近5日股價下跌-1.79%，相關化學工業下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4688 張
- 外資買賣超：-4638 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-50 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|42.37億
|44%
|10%
|24/11
|38.60億
|9%
|-20%
|24/10
|47.95億
|44%
|75%
|24/9
|27.47億
|-20%
|-38%
|24/8
|44.17億
|21%
|7%
|24/7
|41.37億
|23%
|31%
中纖(1718-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工。乙二醇、環氧乙烷、氮氣及有關石油化學工業產品之製造買賣。委託營造廠興建國民住宅與商業大樓之出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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