盤中速報 - Sui大漲10.23%，報5.11美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:08
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過10.23%，最新價格5.11美元，總成交量達4.39億美元，總市值148.19億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：5.14美元，近 1 日最低價：4.5美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.05%
- 近 1 月：+28.78%
- 近 3 月：+160.69%
- 近 6 月：+548.11%
- 今年以來：+11.62%
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