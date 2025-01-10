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鉅亨速報

營收速報 - 工信(5521)12月營收6.67億元年增率高達54.64％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:31


工信(5521-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6.67億元，年增率54.64%，月增率21.13%。

今年1-12月累計營收為70.35億元，累計年增率31.59%。

最新價為9.91元，近5日股價下跌-5.62%，相關建材營造下跌-3.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1107 張
  • 外資買賣超：-1041 張
  • 投信買賣超：+13 張
  • 自營商買賣超：-79 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6.67億 55% 21%
24/11 5.51億 13% -19%
24/10 6.79億 20% -10%
24/9 7.55億 58% 6%
24/8 7.09億 62% 34%
24/7 5.28億 -6% -12%

工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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