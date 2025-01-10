營收速報 - 工信(5521)12月營收6.67億元年增率高達54.64％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:31
今年1-12月累計營收為70.35億元，累計年增率31.59%。
最新價為9.91元，近5日股價下跌-5.62%，相關建材營造下跌-3.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1107 張
- 外資買賣超：-1041 張
- 投信買賣超：+13 張
- 自營商買賣超：-79 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6.67億
|55%
|21%
|24/11
|5.51億
|13%
|-19%
|24/10
|6.79億
|20%
|-10%
|24/9
|7.55億
|58%
|6%
|24/8
|7.09億
|62%
|34%
|24/7
|5.28億
|-6%
|-12%
工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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