盤中速報 - Dogwifhat大跌10.89%，報1.63美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過10.89%，最新價格1.63美元，總成交量達1.45億美元，總市值16.28億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：1.84美元，近 1 日最低價：1.51美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.25%
- 近 1 月：-44.36%
- 近 3 月：-27.02%
- 近 6 月：-0.40%
- 今年以來：-8.72%
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