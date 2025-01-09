2024年中國市場迎近2,500萬新開戶投資者 80後、90後是主力軍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-09 08:08

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中國上交所公布的數據顯示，包括個人與機構在內，2024 年全年 A 股新開戶累計達到 2,499.89 萬戶，較 2023 年增長約 16.6%，顯示出市場對投資者的吸引力增強。

據《財聯社》周三（8 日）報導，從各月數據來看，開戶數量波動較大。1 月開戶 195.64 萬戶，3 月 241.79 萬戶，是上半年高峰。4～8 月開戶數逐漸回落，8 月僅 99.93 萬戶。

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最大增量是 10 月，開戶數高達 684.68 萬戶，10 月新增開戶數也是 A 股單月歷史第三高，第一和第二高均在 2015 年（2015 年 4 月開戶量為 720 萬戶、6 月 712 萬戶）。11 月和 12 月又有所回落。

全年個人開戶數為 2,492.14 萬戶，佔總開戶數的比例高達 99.7%，機構開戶數僅 7.75 萬戶。

在開戶年齡分布上，80 後和 90 後無疑是 2024 年 A 股新開戶主力軍，00 後參與度也在快速上升。截至去年 10 月 1 日，小於等於 25 歲的新開戶投資者，佔兩成；25～35 歲佔三成；36～50 歲佔四成；大於 50 歲佔一成。

業界人士表示，80 後、90 後投資者正處於事業上升期，經濟基礎逐漸穩固，投資需求也日益增長。隨著 00 後逐漸步入職場，經濟獨立性增強，他們在投資領域的潛力將逐步釋放。

據券商營業部調研估計，總體來看，2024 年全年新開戶的有效戶率約 10%～20%。