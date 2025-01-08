盤中速報 - 波場幣大跌8.04%，報0.2495美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 14:35
波場幣(TRX)在過去 24 小時內跌幅超過8.04%，最新價格0.2495美元，總成交量達2.64億美元，總市值216.71億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.2713美元，近 1 日最低價：0.2491美元，流通供給量：86,271,641,848。
TRON於2018年併購了檔案共享服務BitTorrent，是專注於內容共享和娛樂串流等應用服務的區塊鏈平台，透過去中心化的服務，讓觀眾與內容創作者直接互動與連結，讓產業鏈中的分潤不會被中間單位瓜分，也能降低受眾購買內容的成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.37%
- 近 1 月：-20.70%
- 近 3 月：+57.75%
- 近 6 月：+100.13%
- 今年以來：-1.37%
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