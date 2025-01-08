盤中速報 - Sui大跌8.05%，報4.66美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 14:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格4.66美元，總成交量達3.70億美元，總市值136.72億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：5.17美元，近 1 日最低價：4.65美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.04%
- 近 1 月：+13.43%
- 近 3 月：+141.62%
- 近 6 月：+612.89%
- 今年以來：+12.04%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Sleepless AI大跌9.08%，報0.68美元
- 盤中速報 - Aptos大跌8.16%，報9.46美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌8.09%，報0.2871美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.38%，報200.2美元
下一篇