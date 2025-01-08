鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.79億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,018.21美元，24小時漲跌幅-4.88%；以太幣(ETH)現報價格3,396.75美元，24小時漲跌幅-8.08%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.39億美元；USDC(USDC)24小時成交量達15.76億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Liquity(LQTY)24小時漲幅14.4%。
24小時跌幅：Firo(FIRO)24小時跌幅19.1%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅10.9%；STPT(STPT)24小時跌幅2.7%。
近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅48.1%；FTT(FTT)近一週漲幅23.7%；Biswap(BSW)近一週漲幅15.1%。
近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅60.9%；Sleepless AI(AI)近一週跌幅33.9%；DAR(DAR)近一週跌幅26.4%。
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