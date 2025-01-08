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鉅亨速報

盤中速報 - 全球傳動(4540)急跌-3.62%報56.2元，成交2,220張

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 09:06


全球傳動(4540-TW)近5分K跌速3.62%，08日09:06報56.2元，成交2,220張，今日跌幅為3.6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全球傳動(4540-TW)近5日股價下跌5.2% ，所屬產業為電機機械，相關電機機械 下跌 1.97%。集中市場加權指數 上漲 2.67%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,167 張
  • 外資買賣超：-3,115 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-52 張
  • 融資增減：+1,721 張
  • 融券增減：-358 張

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