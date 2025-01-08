search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、凱基金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台積電 (2330-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (07) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、陽明 (2609-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
凱基金17.4-0.29%
中信金39.15-0.13%
國泰金69.20.14%
台積電1125-0.44%
新光金120.00%
群創14.550.34%
陽明77.8-1.52%
復華台灣科技優息18.42-0.16%
元大台灣價值高息9.49-0.11%
群益台灣精選高息23.54-0.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中強短弱
國泰金

69.23%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
國泰金

69.23%

勝率

#大戶買散戶拋

中強短弱
凱基金

68.18%

勝率

延伸閱讀


Empty