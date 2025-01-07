鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團ALK-US的目標價調升至81元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對阿拉斯加航空集團(ALK-US)提出目標價估值：中位數由78元上修至81元，調升幅度3.85%。其中最高估值95元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予阿拉斯加航空集團評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
阿拉斯加航空集團今(7日)收盤價為64.4元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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