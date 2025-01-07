鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.95億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Osmosis(OSMO)24小時漲幅7%。

24小時跌幅：WIN(WIN)24小時跌幅20.7%；HIVE(HIVE)24小時跌幅15.9%；哈希圖(HBAR)24小時跌幅7.54%。

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近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅32.4%；Firo(FIRO)近一週漲幅13.4%；FTT(FTT)近一週漲幅7.24%。