鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.95億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,843.56美元，24小時漲跌幅+2.69%；以太幣(ETH)現報價格3,669.01美元，24小時漲跌幅+0.54%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.95億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.24億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Osmosis(OSMO)24小時漲幅7%。
24小時跌幅：WIN(WIN)24小時跌幅20.7%；HIVE(HIVE)24小時跌幅15.9%；哈希圖(HBAR)24小時跌幅7.54%。
近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅32.4%；Firo(FIRO)近一週漲幅13.4%；FTT(FTT)近一週漲幅7.24%。
近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅66.6%；Sleepless AI(AI)近一週跌幅34.6%；MIOTA(IOTA)近一週跌幅34.2%。
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