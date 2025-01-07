盤中速報 - Worldcoin大漲8.03%，報2.61美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 16:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.03%，最新價格2.61美元，總成交量達1.86億美元，總市值19.31億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：2.8美元，近 1 日最低價：2.42美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.50%
- 近 1 月：-30.98%
- 近 3 月：+34.54%
- 近 6 月：+38.63%
- 今年以來：+16.84%
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