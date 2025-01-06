盤中速報 - LUNA大漲8.07%，報0.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:20
LUNA(LUNA)在過去 24 小時內漲幅超過8.07%，最新價格0.49美元，總成交量達0.51億美元，總市值3.52億美元，目前市值排名第 106 名。
近 1 日最高價：0.55美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：709,984,439。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.44%
- 近 1 月：-31.39%
- 近 3 月：+33.05%
- 近 6 月：+36.69%
- 今年以來：+17.44%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - INJ大漲11.87%，報25.64美元
- 盤中速報 - SAND大漲8.35%，報0.6891美元
- 盤中速報 - 文件幣大漲8.39%，報6.1美元
- 盤中速報 - HIVE大跌15.75%，報0.5424美元
上一篇
下一篇