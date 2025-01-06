鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.39億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅5.28%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅12%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅12.8%；文件幣(FIL)24小時跌幅10.6%。

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近一週漲幅：TROY(TROY)近一週漲幅13.4%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅12.1%；Firo(FIRO)近一週漲幅9.65%。