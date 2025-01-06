盤中速報 - LUNA大漲10.83%，報0.52美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 04:05
LUNA(LUNA)在過去 24 小時內漲幅超過10.83%，最新價格0.52美元，總成交量達0.37億美元，總市值3.66億美元，目前市值排名第 102 名。
近 1 日最高價：0.55美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：709,984,439。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.04%
- 近 1 月：-37.91%
- 近 3 月：+22.64%
- 近 6 月：+38.31%
- 今年以來：+7.85%
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