鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.92億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,910.65美元，24小時漲跌幅+0.06%；以太幣(ETH)現報價格3,621.11美元，24小時漲跌幅+1.00%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.92億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.51億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達4.97億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅3.96%。
24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅57.6%；CTXC(CTXC)24小時跌幅21.3%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅16.5%。
近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅29%；TROY(TROY)近一週漲幅19.9%；Firo(FIRO)近一週漲幅16.2%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅41.3%；DEXE(DEXE)近一週跌幅38.1%；恆星幣(XLM)近一週跌幅32.1%。
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