鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.92億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-05 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅3.96%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅57.6%；CTXC(CTXC)24小時跌幅21.3%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅16.5%。

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