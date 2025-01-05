盤中速報 - Arbitrum大漲8.41%，報0.91美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-05 16:35
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.41%，最新價格0.91美元，總成交量達0.97億美元，總市值36.95億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：0.91美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.07%
- 近 1 月：-19.11%
- 近 3 月：+62.03%
- 近 6 月：+43.11%
- 今年以來：+19.46%
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