盤中速報 - Bonk大漲8.08%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 23:20
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過8.08%，最新價格0美元，總成交量達0.59億美元，總市值25.81億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.12%
- 近 1 月：-23.68%
- 近 3 月：+59.88%
- 近 6 月：+41.29%
- 今年以來：+6.77%
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