鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.1億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.18億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.44億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；TROY(TROY)24小時漲幅40.5%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%。

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近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅31.5%；GMT(GMT)近一週漲幅27.3%；TROY(TROY)近一週漲幅23.2%。