鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.1億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,336美元，24小時漲跌幅+0.10%；以太幣(ETH)現報價格3,440.61美元，24小時漲跌幅-0.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.18億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.44億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；TROY(TROY)24小時漲幅40.5%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%。
24小時跌幅：ATA(ATA)24小時跌幅13.2%；艾達幣(ADA)24小時跌幅12.2%；RLC(RLC)24小時跌幅10.5%。
近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅31.5%；GMT(GMT)近一週漲幅27.3%；TROY(TROY)近一週漲幅23.2%。
近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅122%；DEXE(DEXE)近一週跌幅62.1%；Verge(XVG)近一週跌幅26.8%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.6億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.01億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.69億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.52億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
下一篇