盤中速報 - 艾達幣大漲8.32%，報1.0199美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 12:05
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.32%，最新價格1.0199美元，總成交量達1.98億美元，總市值349.48億美元，目前市值排名第 6 名。
近 1 日最高價：1.031美元，近 1 日最低價：0.9245美元，流通供給量：35,102,215,550。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.95%
- 近 1 月：-19.05%
- 近 3 月：+179.29%
- 近 6 月：+137.01%
- 今年以來：+4.58%
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