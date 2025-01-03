盤中速報 - Ethena大漲8.18%，報1.06美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 11:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.18%，最新價格1.06美元，總成交量達1.08億美元，總市值30.93億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：1.08美元，近 1 日最低價：0.97美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.19%
- 近 1 月：+27.95%
- 近 3 月：+270.11%
- 近 6 月：+124.32%
- 今年以來：+7.82%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - GALA大漲8.52%，報0.04049美元
- 盤中速報 - ATA大漲21.31%，報0.2277美元
- 盤中速報 - Sleepless AI大漲28.01%，報0.76美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大漲8.85%，報2.02美元
下一篇