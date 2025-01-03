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鉅亨速報

盤中速報 - GALA大漲8.52%，報0.04049美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 10:20


GALA(GALA)在過去 24 小時內漲幅超過8.52%，最新價格0.04049美元，總成交量達0.65億美元，總市值14.52億美元，目前市值排名第 47 名。

近 1 日最高價：0.04054美元，近 1 日最低價：0.03701美元，流通供給量：36,466,403,189。

Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.36%
  • 近 1 月：-23.48%
  • 近 3 月：+105.39%
  • 近 6 月：+54.06%
  • 今年以來：+5.91%

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