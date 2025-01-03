鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.6億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,099.99美元，24小時漲跌幅+2.19%；以太幣(ETH)現報價格3,469.6美元，24小時漲跌幅+2.40%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.92億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.41億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；TROY(TROY)24小時漲幅47.9%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅28.4%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅24.9%；ATA(ATA)24小時跌幅18.1%。
近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅31.5%；GMT(GMT)近一週漲幅27.3%；TROY(TROY)近一週漲幅23.2%。
近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅122%；DEXE(DEXE)近一週跌幅62.1%；Verge(XVG)近一週跌幅26.8%。
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