鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.6億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；TROY(TROY)24小時漲幅47.9%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅28.4%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅24.9%；ATA(ATA)24小時跌幅18.1%。

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近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅31.5%；GMT(GMT)近一週漲幅27.3%；TROY(TROY)近一週漲幅23.2%。