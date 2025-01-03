最高1萬元現金！劉強東，又發錢了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 07:35

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#劉強東給老家 60 歲以上老人發 1 萬元 #話題周四（2 日）登上微博熱搜第一。

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當地村民稱，劉強東準備在 8 號給老家村民發放現金和禮品，每家有價值幾千元（人民幣，下同）的禮品。徐先生表示：「村裡開會通知 1,400 多戶，60 歲以上老人一人有 1 萬元現金，每戶大概發東西發了幾千塊錢吧。」

劉強東 70 年代生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上初中、在宿遷市上高中。在大學時代之前，劉強東的生活和成長一直沒有離開過農村。他考上大學時，全村人湊了 500 元和 76 個雞蛋送給他。

這並非劉強東首次給家鄉村民送新年禮物。

據《九派新聞》報導，2015 年春節，劉強東回到光明村看望鄉親，給大家拜年。他還自掏腰包，給全村 650 餘名 60 歲以上的老人每人發 1 萬元「春節特別紅包」。

「我從小生活在這裡，沒有各位鄉親父老的關心愛護，我也走不出這個村子，也就沒有今天的我，這次回家過年看望大家，表達一點點心意，希望大家過個好年！」劉強東對村裡老人說。

2024 年 1 月，有網友爆料，網購時發現一個名為「東哥」的賬號在同時段一次性下單了超過 1,000 件羽絨服和 1,000 多份超市禮盒，並送往江蘇宿遷來龍鎮。

經核實，該名用戶正是劉強東本人，這批年貨送達光明村。