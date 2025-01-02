search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smartsheet公司(SMAR-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為56.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Smartsheet公司(SMAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.51元，其中最高估值1.6元，最低估值1.37元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.6(1.6)1.782.15
最低值1.37(1.37)1.411.69
平均值1.47(1.45)1.611.95
中位數1.51(1.41)1.61.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.22億13.02億15.21億17.75億
最低值11.18億12.70億14.67億16.53億
平均值11.21億12.83億14.93億17.14億
中位數11.21億12.78億14.82億17.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.85-0.95-1.36-1.66-0.78
營業收入2.71億3.86億5.51億7.67億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Smartsheet公司(SMAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMAR

相關行情

台股首頁我要存股
Smartsheet公司56.030.02%

延伸閱讀


Empty