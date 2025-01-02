鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smartsheet公司(SMAR-US)EPS預估上修至1.51元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Smartsheet公司(SMAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.51元，其中最高估值1.6元，最低估值1.37元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.6(1.6)
|1.78
|2.15
|最低值
|1.37(1.37)
|1.41
|1.69
|平均值
|1.47(1.45)
|1.61
|1.95
|中位數
|1.51(1.41)
|1.6
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.22億
|13.02億
|15.21億
|17.75億
|最低值
|11.18億
|12.70億
|14.67億
|16.53億
|平均值
|11.21億
|12.83億
|14.93億
|17.14億
|中位數
|11.21億
|12.78億
|14.82億
|17.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.85
|-0.95
|-1.36
|-1.66
|-0.78
|營業收入
|2.71億
|3.86億
|5.51億
|7.67億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Smartsheet公司(SMAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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