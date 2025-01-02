外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.81%，報1464.74元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 17:00
截至台北時間02日17:00，美元/韓元下跌12點跌幅達0.81%，暫報1464.74點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.89%
- 近 1 週：+1.39%
- 近 3 月：+11.58%
- 近 6 月：+6.93%
- 今年以來：+14.17%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.76，本日下跌0.09%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.2%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.11%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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