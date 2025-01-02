search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.81%，報1464.74元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 17:00


截至台北時間02日17:00，美元/韓元下跌12點跌幅達0.81%，暫報1464.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.89%
  • 近 1 週：+1.39%
  • 近 3 月：+11.58%
  • 近 6 月：+6.93%
  • 今年以來：+14.17%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.76，本日下跌0.09%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.2%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.11%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.09%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日下跌0.36%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.39%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/韓元1467.61-0.62%
人民幣/美元0.1369960.00%
歐元/美元1.033-0.24%
紐元/美元0.56090.25%
澳元/美元0.6210.32%

延伸閱讀


Empty