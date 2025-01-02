半個月來最震盪！普拉伯沃意外決定減少增值稅調幅 印尼盾聞訊貶近1%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-02 13:50

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印尼盾兌美元 (USDIDR)今 (2) 日走貶近 1%，一度貶低至 16270 印尼盾，創 2024 年 12 月 19 日以來最大盤中波動幅度紀錄，因印尼總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 意外決定減少增值稅上調幅度。

在今日交易最活躍的亞洲貨幣中，印尼盾是跌幅最大的貨幣，印尼 5 年期和 10 年期債券殖利率基本上則維持不變。

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PT Mega Capital Indonesia 宏觀策略師 Lionel Priyadi 表示：「雖然政府決定減少增值稅上調幅度對經濟成長和通膨有利，但在投資者眼中，這讓政府顯得前後矛盾且不謹慎。投資人正在考慮監管不確定性和更大的財政風險。」

在民眾日益強烈的抗議下，印尼在定於今年元旦生效的加值稅上調計畫在上路數小時前縮減上調幅度。

印尼總統普拉伯沃周二 (2024 年 12 月 31 日) 意外出席財政部年終會議，之後在一次講話中表示，加值稅提高到 12% 僅適用於已經徵收奢侈品稅的商品和服務，例如私人飛機、遊艇和更昂貴的房屋，其他所有商品和服務都將適用目前 11% 的稅率。

他還表示，基本生活必需品的加值稅豁免或 0% 增值稅將繼續有效，並強調上調加值稅的措施主要針對社會富裕階層。

Woori Saudara 銀行分析師 Rully Nova 則認為，考慮到民眾對商品價格的預期有所走高，增值稅政策調整恐為時已晚。

Nova 還說：「對於最新的 12% 增值稅，政府有可能損失約 70 兆印尼盾的收入，這意味著財政風險將增加，印尼盾將難以走強。