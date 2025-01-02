盤中速報 - 艾達幣大漲9.87%，報0.9319美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 03:05
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過9.87%，最新價格0.9319美元，總成交量達1.01億美元，總市值314.73億美元，目前市值排名第 7 名。
近 1 日最高價：0.932美元，近 1 日最低價：0.838美元，流通供給量：35,102,215,550。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.39%
- 近 1 月：-26.08%
- 近 3 月：+141.42%
- 近 6 月：+110.76%
- 今年以來：0.00%
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