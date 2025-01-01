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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.52億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格93,321.1美元，24小時漲跌幅-0.75%；以太幣(ETH)現報價格3,334.29美元，24小時漲跌幅-1.56%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.56億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Firo(FIRO)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：DENT(DENT)24小時跌幅7.81%；TROY(TROY)24小時跌幅9.74%；MANTRA(OM)24小時跌幅5.92%。


近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅28.9%；大零幣(ZEC)近一週漲幅23.2%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅22.4%。

近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅67.9%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅40.2%；FTT(FTT)近一週跌幅18.1%。

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