鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.52億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Firo(FIRO)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：DENT(DENT)24小時跌幅7.81%；TROY(TROY)24小時跌幅9.74%；MANTRA(OM)24小時跌幅5.92%。

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近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅28.9%；大零幣(ZEC)近一週漲幅23.2%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅22.4%。