鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.05億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；SXP(SXP)24小時漲幅14.2%。

24小時跌幅：TROY(TROY)24小時跌幅23%；STPT(STPT)24小時跌幅16.8%；Golem(GLM)24小時跌幅12.1%。

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近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅28.9%；大零幣(ZEC)近一週漲幅23.2%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅22.4%。