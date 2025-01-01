鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.05億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格93,789.35美元，24小時漲跌幅+1.40%；以太幣(ETH)現報價格3,354.32美元，24小時漲跌幅+0.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.05億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.95億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；SXP(SXP)24小時漲幅14.2%。
24小時跌幅：TROY(TROY)24小時跌幅23%；STPT(STPT)24小時跌幅16.8%；Golem(GLM)24小時跌幅12.1%。
近一週漲幅：FTM(FTM)近一週漲幅28.9%；大零幣(ZEC)近一週漲幅23.2%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅22.4%。
近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅67.9%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅40.2%；FTT(FTT)近一週跌幅18.1%。
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