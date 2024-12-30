鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.18億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格93,840.15美元，24小時漲跌幅-1.28%；以太幣(ETH)現報價格3,419.98美元，24小時漲跌幅+0.84%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.18億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.21億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；HIVE(HIVE)24小時漲幅21%。
24小時跌幅：SXP(SXP)24小時跌幅27.4%；BETA(BETA)24小時跌幅11%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅11.4%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅64.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅28%；FTM(FTM)近一週漲幅25.2%。
近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅284%；ATA(ATA)近一週跌幅73.2%；Firo(FIRO)近一週跌幅46.9%。
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