獲利能力、股東回報帶動成長 歐洲銀行股將創逾十年最佳 漲最多是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-30 17:00

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今年歐元區銀行股有望創下十多年來最佳表現，即使降息預期帶來壓力，而這主要得力於較高的利率跟有效的避險策略，為該行業帶來創紀錄的利潤和股東回報。

《金融時報》報導，強勁的獲利、創紀錄的股東回報以及對利率下降的抵禦能力，推動歐洲銀行股攀漲至十多年最高水準，追蹤歐元區最大銀行的歐洲斯托克銀行指數 (Euro Stoxx Banks Index) 將自 2010 年來首次收在 142 點上方，今年已上漲逾五分之一。過去三年，歐洲銀行的利潤因利率上升而獲得提振。

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這些獲利刺激讓銀行能向股東發出創紀錄的資本。KBW 分析師 Andrew Stimpson 指出，今年歐洲銀行完成約 450 億歐元的庫藏股計畫，支付 190 億歐元的中期股息，並將於 2025 年初發放約 690 億歐元的最終股息。

儘管併購交易和貸款成長低迷，但受益於較高的利率跟有效的風險管理，今年對歐洲銀行仍是利潤豐厚的一年，平均股東權益報酬率約 13%。

花旗也預估歐洲銀行業平均股本回報率為 13%，為股東帶來創紀錄的資本回報。這一回報率解決投資人對過去的股息限制與暴利稅的擔憂。

裕信成為今年歐元區表現最好的大型銀行股，今年以來股價飆漲逾 50%。裕信銀行上月收購義大利國內競爭對手 Banco BPM 雖遭拒絕，但該銀行還是收購德國商業銀行的大量股份。

義大利聯合聖保羅銀行今年來股價也上漲逾 40%，德國德意志銀行股價上漲逾 30%，但法國巴黎銀行下跌近 8%，為歐洲銀行業表現最差股票之一。

對於未來，花旗預測 2025 年歐洲銀行業的淨利收入將略微下滑，因結構性避險只能將較低利率部分抵銷。

在大西洋彼岸的美國，由於監管有望鬆綁、減稅和財政刺激的預期推動，川普上月勝選激勵了美國銀行業的優異表現。

不過，歐洲央行 (ECB) 監管委員會委員 Anneli Tuominen 仍強調歐洲銀行的韌性，並指要加強資本緩衝和減少不良資產。

但她也警告，儘管呼籲提高競爭力，但不應放鬆資本要求，而是主張簡化監管規定。