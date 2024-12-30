陳茂波估港經濟今年增2.5%！專家：隨著穩增長政策落地 港股明年估值基本面將雙雙恢復

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-30 09:00

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香港財政司司長陳茂波周 (29) 日總結今年香港經濟狀況並展望 2025 年，稱資產市場氣氛好轉，港股今年累計上漲約 18%，恒生指數(HSI) 重回 2 萬點，今年來日均成交額超過 1320 億港元，較去年增加逾 25%，今年新股上市集資額超過 800 億港元，排名全球第四。

陳茂波在個人部落格中表示，今年香港經濟在持續轉變和不確定的週邊環境中穩步前行，資產市場氣氛好轉、金融業繼續蓬勃發展、房市漸趨平穩。他提到，今年香港經濟料將成長為 2.5%，失業率維持在 3.1% 的較低水準、通膨溫和、市民收入將實質成長。

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他指出，金融業繼續蓬勃發展，以資產及財富管理業為例，總資產規模超過 4 兆美元，去年凈資金流入增長 3.4 倍，家族辦公室業務亦持續增長，現時有約 2700 家單一家族辦公室在港經營，其中逾半所管理的資產規模高於 5000 萬美元。

陳茂波還說，近月香港房市漸趨平穩，交投亦有所上升，今年前 11 月每月平均成交件數約為 4450 件數，年增 22%，而在彙聚人氣、財氣方面，今年來自中國和海外駐港公司總數近 1 萬家，新創企業數量接近 4700 家，年增率 10%，兩者同創新高。過去近兩年各項人才計畫共收到約 41 萬件申請，已批出超過 26 萬件，其中約 17 萬人已來港，今年訪港人次超過 4400 萬人，年增逾 30%。

展望 2025 年，陳茂波表示，香港將更好發揮國際化的獨特優勢，強化「內聯外通」，進一步提升「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，會聯同粵港澳大灣區其他城市乃至其他中國省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機，發揮更大的聯乘效應。

恒指上周周線攀漲 1.87%，科技指數漲超 2%，電子、電腦、汽車等族群領漲，聯想集團、比亞迪電子漲超 10%，中芯國際漲超 8%，小米、理想汽車漲超 7%，華虹半導體、蔚來、百度集團漲幅均超過 3%，阿里巴巴漲幅也接近 3%。

南向資金方面，港股通上周累計凈流入 164 億港元，近 1 個月累計凈流入 927 億港元，港股通今年累計凈流入 7941 億港元，遠超 2023 年 3188 億港元的凈流入金額。

銀河證券指出，2025 年港股有望在寬幅震蕩中上行，港股估值處於相對低位水準，具較強的吸引力，中長期配置價值較高。

中信證券也說，隨著穩增長政策進一步落地、經濟基本面數據逐步得到驗證，明年市場信心有望持續修復，港股有望進入估值與基本面雙重修復的通道中，尤其 2025 年港股部分成長族群如生物科技、汽車與零組件、技術硬體、半導體等獲利預期更遠高於 A 股，進一步增厚其配置性價比。