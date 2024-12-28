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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.52億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-28 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,584.78美元，24小時漲跌幅-1.75%；以太幣(ETH)現報價格3,341.62美元，24小時漲跌幅-1.10%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.52億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.14億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；FTT(FTT)24小時漲幅13.8%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅68.8%；GMT(GMT)24小時跌幅53.7%；OGN(OGN)24小時跌幅35.2%。


近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅74.9%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅42.6%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅14%。

近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅314%；GMT(GMT)近一週跌幅54.9%；Firo(FIRO)近一週跌幅49.6%。

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