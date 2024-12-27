重大轉變！民調顯示逾半烏人盼與俄談判結束戰爭 反對戰時重選總統國會比例減少

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-27 16:31

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俄烏衝突持續將近三年，雙方在美國準總統川普上台之後能否停止衝突尚難判斷，因俄羅斯對烏國總統澤倫斯基提出的停戰條件反應冷淡，認為基輔在打輿論戰和心理戰，但烏國最新民意正出現重大轉變。

《新華社》報導，根據蓋洛普上月發佈的最新民調，52% 的烏克蘭受訪者支持通過談判儘快結束戰爭，較一年前的 27% 大幅上升，決心奮戰到底的受訪者則從 63% 跌至 38%。另據烏克蘭基輔國際社會學研究所的民調，願意忍受戰爭長期化的烏克蘭民眾比例首次出現下滑，從今年 2 月的 73%，到 10 月時已降至 63%。

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德國《焦點》週刊日前援引烏克蘭民調報導指出，原本反對戰時舉行總統和議會選舉的烏克蘭人比例分別為 60% 和 52%，但上述比例近幾個月持續下降。去年，烏國社會上洋溢著樂觀情緒，人人都在期待政府承諾的愾快速戰勝俄國，但現在，不滿情緒正在加劇，反對戰時選舉的人正在減少。」

俄國總統普丁上周四 (19 日) 在年度記者會上強調，相關停戰談判必須基於「現實情況」及先前談判的協定，媒體分析稱「現實情況」指烏國需放棄加入北約並承認俄國所取得的軍事成果。

目前，俄軍正在頓內茨克州等地不斷推進，並加大對烏克蘭目標的空襲力道，動用包括「鋯石」跟「匕首」在內飛彈和攻擊型無人機，重點打擊烏國前線城市能源設施。烏國現時多地電力短缺，狀況比 2022 年更為嚴峻。

自上月中以來，烏克蘭全國開始輪流停電，且即使過去兩年烏國商業和工業機構購置了發電機，但居民用電至今無法保障，而商業和工業自主發電等因素也正在造成更嚴重的通膨。

住在衝突前線城市第聶伯的葉連娜表示，俄烏衝突已經進入第三個冬季，人們早已被衝突折磨得疲憊不堪，任何巨大的聲響都會讓大家神經緊繃。她最大的心願就是戰爭儘快結束，冬去春來，一切回到從前。

去年烏克蘭通膨率為 5.1%，今年根據烏國央行的估計，將進一步攀升至 9.7%。