〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指收復3400點 連二日收紅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (27 日) 衝高回落，終場收盤漲跌互見，上證指數(SSEC) 收復 3400 點，連兩日收紅，全市場逾 3500 檔個股收漲。

滬指周五收盤漲 0.06% 至 3400.14 點，深證成指 (SZI) 跌 0.13% 至 10659.98 點，創業板指跌 0.22% 至 2204.9 點，滬深兩市成交額合計逾 1.4 兆人民幣。

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大盤來看，農林牧漁族群大漲，神農種業、仙壇股份、荃銀高科與敦煌種業等多檔個股漲停；軍工股全天強勢，航發科技、利君股份、立航科技跟博雲新材等多檔個股漲停；大金融股盤中異動，威士頓漲停；零售類股也反覆活躍，中百集團等漲停。

下跌類股方面，AI 硬體股展開調整，兆龍互連等多股跌超 5%，電商、半導體、銅纜高速連接、CPO 等族群跌幅也居前。

Wind 統計顯示，滬深兩市及北交所共 3544 檔股票上漲，1728 檔下跌，平盤 105 檔。另據大智慧 VIP，滬深北共 81 檔股票漲幅在 9% 以上，19 檔股票跌幅在 9% 以上。

華安證券表示，考量到中央經濟工作會議後政策逐步進入空窗期，新的宏觀政策預期提振可能出現在明年 2 月對「兩會」政府工作報告的預期，加上明年 1 月 20 日美國新總統上台恐對中美經貿等關係預期形成擾動，因此預期市場整體將呈震盪態勢，建議投資人在明年首季把握輪動機會，春節前聚焦高股息，節後看好季節性基建高勝率品種。

東莞證券表示，本月中共中央政治局會議與中央經濟工作會議定調更加積極，加上化債背景下地方政府可望輕裝上陣，未來政策發力空間進一步打開，年底或明年初央行降準降息預期加大。此外，央企上市公司市值管理新規落地，滬深 A 股分紅派息手續費減半收取，個人退休金全面落地並擴大投資範圍，加快引入中長期資本進入股市，可望進一步活躍資本市場，提振投資者信心。展望未來，在政策持續強力支持下，後續市場可望在震盪中繼續演繹，跨年行情值得期待，建議重點關注 TMT、銀行、電力設備和有色金屬等類股。

銀河證券也說，隨著經濟基本面趨於改善，A 股獲利成長率也將迎來邊際改善。散戶情緒回溫加上法人部位回升帶動增量資金加速入市，結構性貨幣政策工具落地也將支持股市穩定發展。目前 A 股估值處於歷史中位，但對比海外成熟市場來講仍偏低。後續還須關注川普上台後對中政策，以及國內經濟基本面修復節奏的擾動。