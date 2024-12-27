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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.25%，報1485.33元

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 10:20


截至台北時間27日10:20，美元/韓元上漲18.3點漲幅達1.25%，暫報1485.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.08%
  • 近 1 週：+1.56%
  • 近 3 月：+11.77%
  • 近 6 月：+5.48%
  • 今年以來：+13.42%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.78，本日上漲0.07%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.1%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.16%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.12%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.04%
  • 澳元/美元相關性-0.59，本日上漲0.06%

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紐元/美元0.5617-0.11%
澳元/美元0.6215-0.08%

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