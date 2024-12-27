外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲1.25%，報1485.33元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 10:20
截至台北時間27日10:20，美元/韓元上漲18.3點漲幅達1.25%，暫報1485.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.08%
- 近 1 週：+1.56%
- 近 3 月：+11.77%
- 近 6 月：+5.48%
- 今年以來：+13.42%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.78，本日上漲0.07%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日上漲0.1%
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.16%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/土耳其里拉(USDTRY) 大跌1.05%，報34.762元
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.51%，報1.502元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1468.4元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.12%，報18.8705元
下一篇