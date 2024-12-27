鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.94億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Viberate(VIB)24小時漲幅18.8%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅19.7%；GMT(GMT)24小時跌幅13.9%；FIS(FIS)24小時跌幅10.4%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅80.9%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅51.4%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅22.5%。