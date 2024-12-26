盤中速報 - UNI大跌8.03%，報13.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 16:20
UNI(UNI)在過去 24 小時內跌幅超過8.03%，最新價格13.01美元，總成交量達0.47億美元，總市值79.47億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：14.47美元，近 1 日最低價：13.01美元，流通供給量：600,483,074。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.96%
- 近 1 月：+28.69%
- 近 3 月：+90.21%
- 近 6 月：+48.97%
- 今年以來：+84.13%
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