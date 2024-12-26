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鉅亨速報

盤中速報 - AAVE大跌8.49%，報350美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 15:35


AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過8.49%，最新價格350美元，總成交量達0.75億美元，總市值52.66億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：386美元，近 1 日最低價：348.4美元，流通供給量：15,008,716。

Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.88%
  • 近 1 月：+104.47%
  • 近 3 月：+124.75%
  • 近 6 月：+293.09%
  • 今年以來：+219.63%

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