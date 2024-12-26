土耳其陳兵邊境 艾爾段放話要「埋了」敘利亞庫爾德武裝分子

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 10:21

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土耳其總統艾爾段周三（25 日）警告，如果敘利亞庫爾德武裝分子拒絕放下武器，土耳其會「埋了」他們。

在艾爾段當天發表的講話中，承諾會持續打擊敘利亞境內「恐怖分子」，「分裂勢力要嘛放下武器，要嘛和武器一起被埋在敘利亞的土裡。」

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艾爾段多次表示，「人民保護部隊」（YPG）對土耳其安全構成重大威脅，發誓要防止在該國南部邊境附近建立恐怖走廊。他批評美國向 YPG 提供武器和訓練。

YPG 是敘利亞庫德人政黨「民主聯盟」（PYD）下屬軍事組織，其主導的軍事聯盟「敘利亞民主力量」控制敘利亞近四分之一國土，包括主要產油區和產糧區，並且得到美國扶持。

敘利亞境內庫爾德人長期以來一直在尋求更大自治權，甚至獨立建國，YPG 領導人堅稱，他們的目標不同於庫爾德工人黨在土耳其境內的武裝叛亂。

土耳其把 YPG 視為土耳其反政府組織庫爾德工人黨在敘分支，多次出兵越境打擊。敘利亞局勢劇變後，土耳其支持的「敘利亞國民軍」，對美國扶持的敘利亞庫爾德武裝分子大打出手。

艾爾段此前呼籲北約（NATO）盟友美國重新考慮對 YPG 的支持，並敦促其合作夥伴在支持土耳其或支持庫爾德武裝分子之間做出選擇。

在阿薩德政府倒台後，「敘利亞民主力量」呼籲全國停火，以保護敘利亞領土不受土耳其襲擊，並結束土耳其對北部地區的佔領，稱敘利亞人必須在沒有外國干預的情況下決定自己的未來。

與此同時，土耳其政府最近正採取措施，加強土耳其與敘利亞新領導層的關係。土耳其外交部長費丹最近訪問了大馬士革，他呼籲解除對敘利亞的國際制裁，這些制裁長期以來削弱了敘利亞的經濟。

費丹還表示，土方希望敘利亞新當局從維護敘利亞國家主權、統一和領土完整的角度解決庫爾德武裝分子一事，立即解散 YPG。

此外，土耳其和支持土耳其的民兵組織正在土敘邊境集結部隊，準備對敘利亞庫爾德人控制的地區發動大規模進攻。