看熱鬧不嫌事兒大？川普支持傳奇冰球運動員選加拿大總理

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 09:45

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隨著「罷免的風」吹到了加拿大，美國準總統川普也是看熱鬧不嫌事兒大，邊吃瓜還邊對加拿大總理候選人給出了意見。

川普周三（25 日）在社交媒體 Truth Social 上發帖稱，支持國家冰球聯盟（NHL）傳奇人物格雷茨基（Wayne Gretzky）成為加拿大總理潛在候選人。

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他寫道：「我剛剛與格雷茨基分開，他在冰球圈被稱為『偉大人物』。我說，『韋恩，你為什麼不競選加拿大總理，很快就會被稱為加拿大總理了——你會輕鬆獲勝，甚至不需要競選』。」

「他沒興趣，但我認為加拿大人民應該發起一場支持格雷茨基的運動。」他說道。

上個月川普打贏得總統選戰後，有人看到格雷茨基戴著「讓美國再次偉大起來」的帽子出現在川普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園。

川普的帖子發布之際，加拿大總理杜魯道正面臨辭職壓力。

上周約 20 名自由黨名議員公開署名，敦促杜魯道下台。自由黨議員的最新行動意味著，自由黨內部已經拋棄了杜魯道。

這一切的開端，就是上周辭職的杜魯道副手克方慧蘭（Chrystia Freeland）。她既是杜魯道的副總理，又是加拿大的財政部長，被視為杜魯道政府核心成員。她的離去引發了外界對杜魯道的質疑，因為本該忠誠於他的下屬，竟然選擇辭職。